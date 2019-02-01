Фото: из открытых источников Проекты из Башкирии стали победителями премии «Серебряный лучник-Поволжье» Фото: из открытых источников

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Три проекта из Башкирии стали победителями премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник-Поволжье».

Это конкурс «Science Slam», организованный радиостанцией Business FM Уфа (номинация «Продвижение технологий будущего») и два проекта регионального отделения по Республике Башкортостан ПФ ПАО «МегаФон»: «Природа Башкортостана с высоты базовых станций» (номинация «Корпоративные коммуникации») и «Орел и решка» по-террабашкирски».

Напомним, в конкурсе участвовали проекты, реализованные в регионах Приволжского федерального округа в 2018 году. В жюри премии входят ведущие эксперты по коммуникациям, работающие в органах власти и крупнейших бизнес-структурах Приволжья, а также руководство представительств центральных федеральных СМИ.

Очные защиты мастеров коммуникаций состоялись 31 января в ГЦСИ «Арсенал». Проект, признанный наилучшим среди финалистов, войдет в шорт-лист национальной премии «Серебряный Лучник».