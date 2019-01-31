Фото: Олег Яровиков В офисах МФЦ стала доступна услуга по сохранению объектов культурного наследия Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 8 февраля 2019 года в офисах РГАУ МФЦ организуют прием документов на предоставление новой услуги «Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия».

С порядок получения можно ознакомиться на сайте Управления по госохране объектов культурного наследия.

Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания и разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

Ознакомиться с адресом и режимом работы офисов РГАУ МФЦ «Мои Документы», а также уточнить полный пакет документов для предоставления услуг можно на официальном сайте учреждения mfcrb.ru либо по телефону контакт – центра + 7 (347) 246 – 55 – 33.