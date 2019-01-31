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31 января Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе здание цирка-шапито признано небезопасным и закрыто для посещения

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Октябрьского района г. Уфы добилась судебного решения о запрете эксплуатации здания цирка-шапито, располагавшегося на ул. Жукова.

Основанием для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки, выявившей грубейшие нарушения при его эксплуатации. Административно-офисные помещения, касса, фойе цирка и кладовая не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В здании также отсутствовало необходимое количество эвакуационных выходов, а имеющиеся отделаны горючими материалами. Кроме того, не был разработан план эвакуации животных в случае пожара.

На время судебного разбирательства в качестве обеспечительной меры работа цирка была приостановлена.

При рассмотрении дела руководство цирка заявляло, что нарушения были устранены, однако назначенная судом повторная проверка показала, что нахождение людей в цирке не безопасно. Его владелец не устранил большинство нарушений, установив лишь пожарную сигнализацию, на которую не было технической документации.

Суд встал на сторону надзорного органа и удовлетворил его требования. В настоящее время доступ людей в здание ограничен.

Теги: цирк шапито
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