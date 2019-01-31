В Башкирии сделали в 6 раз больше операций по аортокоронарному шунтированию

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в 2018 году врачи Республиканского кардиоцентра сделали 581 операцию по аортокоронарному шунтированию — в 6 раз больше, чем в предыдущем году (96 операций), и в 29 раз больше по сравнению в 2014 годом (20). Об этом сообщил на «Здравчасе» и.о. министра здравоохранения Максим Забелин, докладывая о работе по снижению смертности при остром коронарном синдроме. Как пояснила руководитель РКЦ Ирина Николаева, это связано с «выделяемыми объемами» средств на эту процедуру. В итоге Башкирия попала в первую пятерку лучших показателей в стране, вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. В этом году такие операции планируется сделать не менее 600 пациентам.

Процедура коронарной ангиографии в 2018 году была проведена 13 385 раз (на 3157 больше, чем в 2017-м), ангиопластика коронарных сосудов сделана 4685 пациентам (+868).

По данным Минздрава РБ, за последние два года смертность от ишемической болезни сердца в республике выросла на 3,5%, смертность от инфаркта миокарда снизилась на 11%.

В 2020 году сосудистые центры и отделения появятся в Нефтекамске, Белорецке, Кумертау, Октябрьском, уфимской больнице №18. Сейчас в республике действуют 6 региональных сосудистых центров и 18 первичных сосудистых отделений. Врио главы Башкирии Радий Хабиров распорядился, чтобы все кустовые ПСО были оснащены ангиографами — аппаратами для исследования состояния сосудов.