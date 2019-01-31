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31 января Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирия заняла второе место в ПФО по строительству сельских клубов

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Башкирия заняла второе место в Приволжском федеральном округе по вводу учреждений культуры клубного типа. В 2018 году в республике было открыто четыре клуба, общая вместимость которых составила 850 человек. Такие данные приводит Башстат.

На первом месте — Татарстан (2300 мест).

По вводу общеобразовательных организаций республика заняла третье место (2528 мест), амбулаторно-поликлинических организаций — седьмое место (188 мест), дошкольных образовательных организаций – 10 место (285 мест).

В 2018 году в республике открылось пять физкультурно-оздоровительных комплексов, торгово-развлекательных комплексов площадью 14675 квадратных метров и офисных помещений площадью 885 квадратных метров.

Теги: статистика
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