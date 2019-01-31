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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На дорогах Башкирии в 2018 году погибли 549 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На дорогах Башкирии в 2018 году погибли 549 человек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В 2018 году на территории Башкортостана было зарегистрировано 4 383 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибли 549 и получили ранения 5 494 человек. Об этом на встрече с журналистами в медиацентре «Россия» 31 января сообщил начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

По данным ведомства, увеличение количества погибших при ДТП наблюдается в 26 городах и районах. Наиболее значительный рост смертельных автоаварий зарегистрирован в городах Сибай и Октябрьский, а также в Мишкинском, Караидельском, Федоровском, Белокатайском, Мелеузовском и Илишевском районах.

Динар Гильмутдинов добавил, что наибольшая концентрация ДТП наблюдается в Уфе.

«В Башкортостане более 90% так называемых очаговых мест по дорожным условиям и ДТП с тяжкими последствиями расположены в Уфе. Сами понимаете, в городе много транспорта, поэтому здесь происходит концентрация ДТП», — отметил он.

В республике основными причинами аварийности являются: выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение проезда пешеходных переходов, требований сигнала светофора.

Теги: ДТП, статистика
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