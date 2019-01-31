В Уфе реабилитационный центр для детей с ОВЗ проводит конкурс «Узнавая Мустая Карима»

Фото: автор





















Фото: автор

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья инициировал проведение открытого республиканского конкурса «Узнавая Мустая Карима» к 100-летию поэта, писателя и драматурга. Сегодня, 31 января состоялось первое заседание оргкомитета, на котором побывала Каринэ Хабирова. Здесь она встретилась с дочерью писателя Альфией Каримовой, познакомилась с деятельностью центра и маленькими пациентами.

По словам организаторов конкурса «Узнавая Мустая Карима», стартует он 1 февраля. В нем могут принять участие дети до 18 лет с любыми ограничениями здоровья со всей республики. Конкурсантов будут оценивать в чтении произведений башкирского классика литературы, в том числе жестовом, в жестовом пении, художественных работах, прикладном искусстве. Итоги творческого состязания подведут к Международному Дню защиты детей 1 июня.

Альфия Каримова выразила уверенность, что данный конкурс сможет открыть новые способности в «особенных» детях.

﻿«Этот конкурс вызывает во мне радость и надежду на то, что дети впервые откроют для себя Мустая Карима, как писателя, узнают для себя что-то новое и об этом расскажут нам. У них будут свежие впечатления, первый взгляд — он самый верный. Дети всегда точно угадывают, что хотел сказать автор, и молодой юный читатель всегда был близок Мустаю Кариму, отец часто встречался с ними, — рассказала дочь писателя. — Эти дети – особенные, в них скрыты таланты и, возможно, знакомство с Мустаем Каримом откроет в них новые, необыкновенные способности».

Каринэ Хабирова заинтересовалась деятельностью центра, где уже более 10 лет бесплатно проходят медицинскую реабилитацию и интеграцию дети и подростки с отклонениями в умственном и физическом развитии со всей республики. Гостье продемонстрировали весь комплекс проводимых мероприятий, благодаря которым у многих ребятишек с тяжелыми диагнозами прослеживается положительная динамика. Здесь принимают детей с патологией психического и речевого развития, гиперактивностью, детским церебральным параличом, заболеваниями нервной, опорно-двигательной и эндокринной систем организма.

Так, например, 11-летний Юрий Желнов из Уфы посещает центр уже с годовалого возраста. У мальчика — ДЦП, в центре его постепенно учили сначала ползать, сидеть, а затем ходить и говорить. Сейчас подросток учится в уфимской коррекционной школе №13.

Реабилитационный центр ежедневно посещают около 80 детей из близлежащих к Уфе и дальних районов республики. Воспитанники учреждения получают здесь медикаментозное лечение, массаж, с ними занимаются врачи лечебной физкультурой, логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителя по трудотерапии. Не менее важной частью реабилитации таких детей является участие в социально-культурных, спортивных, праздничных мероприятиях, посещение музеев, выставок, кинотеатров. Ежегодно проводятся мероприятия для поднятия социального статуса детей с ОВЗ: конкурс творчества «Созвездие талантов», конкурс красоты и таланта «Гузэлкэй», конкурсы кулинарного мастерства, конкурсы среди отцов «Папа может всё!» и другие. При центре действуют общественные организации родителей детей-инвалидов — Совет матерей «Материнское сердце» и «Единство поколений», где матерям, воспитывающим детей-инвалидов, помогают осваивать профессии на дому.

На встрече с Каринэ Хабировой мамы «особенных» детей высказали свое мнение о нехватке в Уфе инклюзивных школ и необходимости реабилитации подростков с ОВЗ после 18 лет.