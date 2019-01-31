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Задержаны телефонные аферисты, звонившие от имени главного госавтоинспектора Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Задержаны телефонные аферисты, звонившие от имени главного госавтоинспектора Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал ситуацию, когда в Уфе на протяжении нескольких лет неизвестный звонил в столичные рестораны и представлялся начальником республиканского ГИБДД. Телефонный аферист требовал у менеджеров накрыть стол, а также закинуть деньги на телефон.

Оказалось, что это был не один лжегосавтоинспектор, а три.

«Этих мошенников задержали, привезли. Я написал заявление, то же самое сделали и люди, которые поверили этим мошенникам и положили деньги на телефон. Сами посудите, как я могу позвонить кому-то и попросить положить деньги на телефон? Во-первых, я так никогда никого не попрошу. Во-вторых, если надо, у нас с ресторанами проблем нет: зашел и покушал. Чтобы не попадаться на подобные уловки, нужно быть современным и думающим человеком», — сказал руководитель ГИБДД Башкирии.

По его словам, телефонных аферистов задержали. Один жил в Сочи, другой в Ростове. Всего в Уфу доставили троих людей — ими занимаются следственные органы. Сейчас расследуется уголовное дело.

Теги: ГИБДД, Динар Гильмутдинов
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