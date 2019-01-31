Фото: Олег Яровиков В Башкирии в 2018 году прокуратура выявила более 205 тысяч нарушений закона Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В 2018 году прокуратурой республики выявлено более 205 тысяч нарушений закона, из них более половины в сфере надзора за следствием и дознанием, 42,2% в сфере надзора за исполнением федерального законодательства. Эти данные в своем выступление на первом в этом году пленарном заседании Госсобрания Башкирии привел прокурор республики Андрей Назаров. По его словам, благодаря последовательной работе прокуроров пресечены многочисленные факты нарушения жилищных, имущественных и иных социальных прав детей-инвалидов, сирот и многодетных семей. Совместными усилиями прокуроров и органов власти всех уровней 788 сирот обеспечены благоустроенным жильем. Пресечено 83 факта волокиты при строительстве домов для лиц этой категории, незаконных отказов в их постановке на учет граждан, нуждающихся в жилье, а также случаев предоставления им некачественных жилых помещений.

Надзорное ведомство также фиксировало многочисленные факты нарушения прав несовершеннолетних на льготное лекарственное обеспечение, что потребовало прокурорского вмешательства и принятия мер к понуждению ответственных лиц выполнить гарантированные государством обязательства в судебном порядке. После вмешательства прокуратуры более трех с половиной тысяч детей, в том числе 151 ребенок, имеющий различные виды инвалидности, в минувшем году обеспечены бесплатными лекарствами. Всего льготными лекарствами были обеспечены свыше 1300 человек. Прокурорами в судебном порядке в пользу льготников взыскано более 1,5 миллионов рублей, затраченных ими на самостоятельное приобретение препаратов.

«Борьба с коррупцией, как и прежде, остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности. Проверками выявлено около 3500 нарушений закона, 915 коррупционных преступлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 1675 должностных лиц, возбуждено 61 уголовное дело», — отметил прокурор Башкирии.

В минувшем году прокуроры выявили 387 работодателей, имеющих задолженность по заработной плате на сумму свыше 1 млрд. руб., в результате прокурорского вмешательства удалось добиться ликвидации выявленных долгов на общую сумму свыше 650 млн. рублей.

Продолжалась последовательная работа по защите прав предпринимателей, снижению административных барьеров для бизнеса и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Особое внимание уделялось вопросу погашения задолженности перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам. В 2018 году удалось добиться выплаты бизнесу около 1 млрд. 100 млн. руб. Совокупный объем долга, составлявший на начало 2017 года почти 1 млрд. 200 млн. руб., снижен до 200 млн рублей.

Прокуроры также пресекли более 5000 нарушений природоохранного законодательства, инициировано возбуждение 80 уголовных дел (незаконная рубка леса).

По словам Андрея Назарова, анализ криминогенной ситуации на территории региона показал, что в прошлом году снизилось количество убийств и покушений на них, фактов причинения вреда здоровью различной степени тяжести и других преступлений. В 2018 году повысилось качество расследования уголовных дел, в результате чего в полтора раза сократилось количество уголовных дел, возвращенных судами для производства дополнительного расследования (со 118 до 77). Ежегодно прокурорами поддерживается государственное обвинение более чем по 25 тысячам дел.

В числе резонансных: дело в отношении бывшего соучредителя и президента центра социальной адаптации «Содействие», по вине которого в городе Стерлитамаке в марте 2016 года в пожаре погибло 12 человек, а также осуждение Приволжским окружным военным судом 21 лица, принимавших активное участие в деятельности ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Среди значимых направлений — реализация института контроля за расходами. В минувшем году надзорным ведомством предъявлено пять исков на сумму 99 млн рублей об изъятии имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Решением суда имущество недобросовестных чиновников на сумму 43 млн 650 тыс. рублей обращено в доход Российской Федерации.

В 2018 году прокурорами принято более 45 тысяч обращений. Тенденция роста их числа наблюдается из года в год. Это говорит о доверии населения к органам прокуратуры. Практически каждая пятая поступившая жалоба удовлетворяется, в общей сложности за год были восстановлены нарушенные права более 9 000 граждан. На личном приеме принято около 10 тысяч граждан.

Уделялось внимание работе по профилактике экстремизма и терроризма. В целях ограничения доступа в Роскомнадзор прокуратурой республики направлено более 2000 материалов о 3974 электронных адресах, на которых в ходе мониторинга сети интернет выявлены материалы, признанные судом экстремистскими.