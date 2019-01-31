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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе построят муниципальный приют для бездомных собак и кошек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе построят муниципальный приют для бездомных собак и кошек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе построят муниципальный приют для бездомных животных. О его необходимости в столице говорят уже несколько лет. В настоящее время специальных питомников нет ни в одном городе Башкирии, за исключением стихийных, организуемых общественными организациями или волонтерами на дому.

31 января Управление коммунального хозяйства и благоустройства города разместило на сайте госзакупок заявку на разработку проектной документации для приюта на сумму 2 млн рублей. В техническом задании указывается, что объект будет построен в поселке Новые Черкассы в Орджоникидзевском районе.

Как сообщал ранее «Башинформ», на возведение приюта необходимо около 130 млн рублей. Ежемесячное содержание 200 кошек и 500 собак будет обходиться бюджету Уфы в 1,5 млн рублей.

Теги: приют для животных
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