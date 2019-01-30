Фото: Олег Яровиков Башкирия находится в преддверии эпидемии гриппа — Роспотребнадзор Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

За неделю в Башкирии гриппом и ОРВИ заболели более 21 тысячи человек, из них 62% — дети. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора Башкирии, главный государственный санитарный врач по РБ Евгений Степанов.

Каждую неделю региональное управление Роспотребнадзора, Центр гигиены и эпидемиологии, Минздрав республики подводят итоги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

«По данным за прошедшую неделю, с 21 по 27 января, в целом по республике заболели 21 682 человека, из них 62% — дети, преимущественно, в возрасте от 3 до 6 лет. В Уфе — 7 603 человека, из них 50% — дети. По Башкирии мы не достигли еще эпидемического порога. Заболеваемость жителей Уфы превысила эпидпорог на 11%. Даже если в республике заболеваемость гриппом и ОРВИ на уровне эпидпорога, тем не менее, регистрируется рост заболеваемости по РБ на 15% за неделю, по Уфе — на 13%», — сообщил Евгений Степанов.

По словам начальника отела эпидемиологического надзора регионального Управления Зухры Шагиевой, пока эпидемии гриппа нет.

«Мы находимся в преддверии эпидемии гриппа. Ждем дальнейшего развития событий, ждем роста заболеваемости. То, что по Уфе зафиксировано превышение эпидпорога на 11%, не говорит об эпидемии. Нам надо еще получить подтверждение, потому что данное превышение может быть статистической погрешностью», — сообщила представитель Роспотребнадзора по Башкирии.

Что важно:

Свиной грипп (h1n1) лабораторно подтвержден у 33% заболевших, гонконгский (h3n2) — у 53%.

Грипп опасен осложнениями. Среди опасных осложнений — внебольничная пневмония. По итогам прошлого года в республике было зарегистрировано более 23 тысяч человек, которым был поставлен такой диагноз. Из года в год количество людей, заболевших внебольничной пневмонией, растет.

Наиболее уязвимы к заболеванию дети, особенно первых лет жизни, а также пожилые люди.

Самое эффективное средство профилактики гриппа — вакцинация. В этом году 45% населения республики охвачены прививкой против гриппа — это 1 млн 831 тысяча 272 человека. Ни один привитый не заболел.

«Если вы почувствовали недомогание и признаки ОРВИ, гриппа, нужно обратиться за медицинской помощью. Не нужно отправлять ребенка в организованные коллективы — школы, дошкольные учреждения. Взрослому человеку нужно заниматься лечением, а не ходить на работу. Иначе это чревато распространением заболевания. Важно не заниматься самолечением. Есть специалисты, есть врач, который учился и знает, какая необходима схема лечения. Нужно обращаться за квалифицированной медпомощью», — обратился к гражданам руководитель надзорного ведомства.