Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров назвал депутатов Госдумы приводными ремнями в работе с федеральной властью Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров на встрече с депутатами Госудумы, Госсобрания — Курултая республики назвал их «приводными ремнями, нашими руками, рычагами во взаимодействии с федеральными органами государственной власти».

Встреча с парламентариями была посвящена предварительным итогам работы по привлечению в регион федеральных средств, выделяемых в рамках нацпроектов и целевых программ. Как подчеркнул Радий Хабиров, определенных успехов в этом направлении уже удалось достичь.

«Мы хотим поставить работу по привлечению в республику федеральных средств на системный, более качественный уровень. Будем оценивать работу наших парламентариев в зависимости от объема федеральных средств, привлеченных каждым из них. Мы рассчитываем на максимальную отдачу каждого из вас. Нам нужна более активная работа депутатского корпуса по лоббированию республиканских заявок», — обратился к депутатам врио Главы Башкортостана.

Самая важная часть работы – обеспечение участия республики в реализации нацпроектов и федеральных целевых программ, отметили на совещании в правительстве.

«На федеральном уровне в настоящее время действуют 30 программ, в которых возможно наше участие. Во всех из них в прошлом году Республика Башкортостан приняла участие. Фактическое поступление по ним из федерального бюджета составило 65,7 миллиарда рублей. Это на 1,8 миллиарда рублей больше, чем в 2017 году, — констатировал и.о.вице-премьера — руководителя аппарата правительства Башкортостана Илшат Тажитдинов. — Общее освоение выделенных федеральных средств составило 65,6 миллиарда рублей. В относительном выражении — это 99,8 процента, что говорит о достаточно высоком уровне финансовой дисциплины».

По общему объему безвозмездных поступлений из федерального бюджета Башкортостан занимает сейчас восьмое место в России.

«Наша общая задача в текущем году увеличить эту цифру как минимум до 70-75 миллиардов рублей, — резюмировал на встрече с депутатами руководитель региона Радий Хабиров. — Мы были бы счастливы, если бы взяли один участок работы, который может принести в республику федеральные деньги, какие-то интересные проекты, и с утра до вечера его дорожками протаптывали».