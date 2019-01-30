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Башкирию в полуфинале конкурса «Лидеры России» представят 50 управленцев

ПОЛИТИКА
Фото: Лидеры России

Башкирию в полуфинале конкурса «Лидеры России» представят 50 управленцев Фото: Лидеры России

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

1 февраля в Нижнем Новгороде и Самаре стартует полуфинал конкурса «Лидеры России». Уже традиционно участники из регионов Приволжского федерального округа соберутся на двух площадках и поборются за выход в финал. Башкирию на предстоящем этапе в Самаре представят 50 управленцев. Это третий субъект ПФО по количеству участников — больше только от Нижегородской (89) и Самарской (61) областей.

«В этом году в полуфинал конкурса по ПФО было приглашено 434 конкурсанта. В первый день конкурсантам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов», — объяснили в пресс-службе конкурса «Лидеры России».

Справка

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

Теги: конкурс, Лидеры России
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