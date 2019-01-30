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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии стали реже жениться и рожать детей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии стали реже жениться и рожать детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии стали реже жениться и рожать детей. Статистику приводит региональный Госкомитет по делам юстиции.

Так, за 2018 год отделами ЗАГС Башкирии зарегистрировано 47 411 актов о рождении. Это более чем на 4,5% меньше по сравнению с предшествующим годом.

Ученые-демографы говорят, что благоприятный демографический период для Башкирии закончился еще два года назад и наступило время демографического кризиса, вызванного падением, а даже не сокращением рождаемости. Чтобы выйти из состояния депопуляции, необходимо, чтобы семей с тремя детьми в возрасте до 18 лет было не менее 50%. У нас их по данным переписи 2010 года в 10 раз меньше». Демографические показатели улучшили бы третьи и последующие дети. Сейчас потребность у большинства жителей Башкирии — в одном или двух детях.

Также по данным Госкомюстиции, в республике продолжается снижение количества браков. За 12 месяцев создано 25 388 семей — на 9,1% меньше, чем в 2017 году. Расторгнуты 15 407 браков.

Кроме этого, зарегистрировано 50 536 актов о смерти, 6304 — об установлении отцовства, 426– об усыновлении (удочерении), 2 534 – о перемене имени.

Теги: ЗАГС, рождаемость, смертность, браки, разводы
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