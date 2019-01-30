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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В уфимском лесу лыжник обнаружил в сугробе неадекватного мужчину и вызвал спасателей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: пресс-служба УГЗ по Уфе

В уфимском лесу лыжник обнаружил в сугробе неадекватного мужчину и вызвал спасателей Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Дарья Субботина/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы вечером 29 января позвонил мужчина и попросил помощи спасателей. Он катался на лыжах в лесу в районе бульвара Баландина, где обнаружил сидящего в сугробе замерзающего человека.

«Уфимец понял, что если он оставит его здесь, то самостоятельно пострадавший выбраться не сможет – обнаруженный мужчина вел себя неадекватно. Лыжник попытался помочь ему, но тот начал сопротивляться. Тогда мужчина решил обратиться к спасателям», — пояснили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Сотрудников Поисково-спасательного отряда пострадавший также встретил в сугробе, но сопротивлялся меньше. Спасатели достали его из снежного «убежища», вывели в город под руки и даже довезли до дома неподалеку.

«Благодаря неравнодушию лыжника, 40-летний уфимец отделался легким испугом – никаких серьезных травм, обморожения у него не зафиксировано», — добавили в ведомстве.

Теги: УГЗ по Уфе, спасатели
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