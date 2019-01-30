ОНФ открыл горячую линию по «мусорной реформе»
УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Открыта горячая линия для приема обращений от граждан по «мусорной реформе», сообщает пресс-служба ОНФ.
Любой житель России может позвонить на бесплатный номер 8-800-555-97-76 и оставить информацию обо всем, что касается этой темы
В Народном фронте ждут сообщений о том, вывозят мусор или нет, с какой периодичностью это делается, какие суммы за оплату услуги люди увидят в своих платежках, какие изменения уже произошли.
По итогам сбора информации будет составлен «народный доклад»,