Фото: Олег Яровиков Офтальмолог Эрнст Мулдашев готов принять пациентов из Сибая без очереди Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эрнст Мулдашев готов принять пациентов из Сибая без очереди. Сегодня знаменитый российский хирург-офтальмолог провел консультацию в Сибае. Он отметил, что серный газ на глаза не влияет, но может снизить иммунитет.

Доктор заявил, что его центр готов принимать больных по показаниям, бесплатно и без очереди. В медцентре создан своего рода штаб по приему пациентов из Сибая. Люди смогут вылечить не только глазные заболевания, но и легочные, а также восстановить иммунитет.