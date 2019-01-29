В вузах Башкирии абитуриентам-волонтерам будут добавлять баллы при поступлении

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В сибайском центре детского творчества Радий Хабиров сегодня пообщался с учениками 11 классов – лидерами своих школ. Будущие выпускники рассказали руководителю региона о своих планах после завершения учебы. Одна из выпускниц собирается поступать в медицинский вуз Москвы.

«Мне понятно ваше желание ехать в Москву, в ведущих столичных вузах качество преподавания, конечно, выше, чем в регионах. Но мне, как руководителю региона, важно, чтобы вы потом, отучившись, возвращались жить и работать в республику», — сказал Радий Хабиров.

По его мнению, если местные власти хотят, чтобы лучшие ученики возвращались после вузовской учебы домой, должны поддерживать их материально.

Одна из одиннадцатиклассниц, которая мечтает поступить в БГПУ и стать учителем иностранных языков, попросила Радия Хабирова предусмотреть возможность добавления баллов при поступление в вузы республики абитуриентам, работавшим волонтерами. Руководитель региона поддержал эту идею, отметив, что волонтеры выполняют важную миссию.

«Мы предусмотрим эту возможность с будущего года, так как, скорее всего, вузы уже приняли условия приема своих студентов в текущем году. Я бы хотел поблагодарить сегодня ваших сверстников – студентов Сибайского медколледжа, которые в эти дни работали волонтерами в поликлиниках и больницах, помогали врачам и жителям города», — сказал Радий Хабиров.

Отвечая на вопрос «какими свойствами характера должен обладать хороший человек», руководитель региона сказал, что это должен быть честный, порядочный, добрый и великодушный человек.

«Мужчина должен быть настойчивым, жизнь состоит не только из одного движения вперед, бывают и провалы и неудачи. Мне нравится фраза, которую когда-то сказал Уинстон Черчиль: «Успех – это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя оптимизма». Хочу и вам пожелать не потерять себя во взрослом мире, где сегодня перед вами стоит много вызовов».

Один из школьников задал вопрос, что нужно делать, чтобы стать депутатом Госсобрания или Госдумы? Радий Хабиров считает, что есть два пути. Первый — помимо хорошей учебы или работы – активная общественная деятельность, участие в волонтерских движениях, работа в социальных сетях.

«Второй путь — он мне импонирует больше, и я сам всегда шел и иду по нему. Живи и радуйся, делай, что должен, будь нормальным человеком, делай все на пятерку, и удача сама к тебе повернется и заметит», — отметил Радий Хабиров.

Руководитель Башкортостана сказал, что он отрицательно относится в параллельному образованию. Несмотря, на то, что рынок труда и современный мир требуют специалистов с разносторонними знаниями, невозможно качественно получить хорошие знания из различных профессий.

«Я настороженно отношусь к молодым людям, у которых уже есть несколько вузовских образований и вспоминаю урок, который мне в детстве преподал старший брат. Я сразу записался в Ишимбае в две спортивные секции – бокса и борьбы, было очень удобное расписание и занятия не совпадали. Однако брат мне сказал, что невозможно добиться успехов и тут, и там, всегда нужно делать выбор. Этот его совет я запомнил на всю жизнь», — рассказал Радий Хабиров.