Фото: Олег Яровиков В Башкирии опрашивают родителей, нужны ли их детям молочные кухни Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Министерством здравоохранения Башкортостана проводит изучение мнения родителей о необходимости функционирования молочных кухонь.

Опрос проводится с целью улучшения доступности льготных продуктов питания для детей в возрасте до трех лет. Родители и заинтересованные лица могут ответить на вопросы по ссылке.

Как сообщало ранее агентство, в настоящее время в республике молочная кухня функционирует только в Уфе на базе Центра диетического и детского питания. На «Здравчасе» в республиканском правительстве было поручено растиражировать ее опыт в других городах Башкирии.

﻿Вопрос молочных кухонь нужно проработать, узнать потребность в их создании в республике, — отметил тогда врио главы региона Радий Хабиров. — Может быть, стоит задуматься и пойти по пути создания центров диетического питания в регионе. Но сначала необходимо узнать, чего хотят родители, нужны ли их детям такие молочные кухни».