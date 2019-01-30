Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.34 ↑

EUR 75.88 ↓

30 января Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии опрашивают родителей, нужны ли их детям молочные кухни

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии опрашивают родителей, нужны ли их детям молочные кухни Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Министерством здравоохранения Башкортостана проводит изучение мнения родителей о необходимости функционирования молочных кухонь.

Опрос проводится с целью улучшения доступности льготных продуктов питания для детей в возрасте до трех лет. Родители и заинтересованные лица могут ответить на вопросы по ссылке.

Как сообщало ранее агентство, в настоящее время в республике молочная кухня функционирует только в Уфе на базе Центра диетического и детского питания. На «Здравчасе» в республиканском правительстве было поручено растиражировать ее опыт в других городах Башкирии.

﻿Вопрос молочных кухонь нужно проработать, узнать потребность в их создании в республике, — отметил тогда врио главы региона Радий Хабиров. — Может быть, стоит задуматься и пойти по пути создания центров диетического питания в регионе. Но сначала необходимо узнать, чего хотят родители, нужны ли их детям такие молочные кухни».

Теги: молочная кухня. здравоохранение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии снова ударят морозы и поднимется сильный ветер
30 января в Башкирии снова ожидаются морозы. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в среду температура воздуха при прояснениях упадет до -25 градусо
До Башкирии докатилась волна ложных сообщений о минировании госучреждений
До Башкортостана докатилась волна ложных сообщений о минировании государственных учреждений, которая захлестнула российские города. Сегодня в некотор
Радий Хабиров предложил отпраздновать 85-летний юбилей Муртазы Рахимова, юбиляр отказался
На этой неделе руководитель республики Радий Хабиров встретился с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Об этом «Башинформу» сообщил инфор
Шахты Сибайского карьера должны быть подтоплены к 20 марта - Радий Хабиров
Шахты Сибайского карьера должны быть подтоплены к 20 марта, заявил в ходе рабочей поездки в Сибай врио главы Башкирии Радий Хабиров. Напомним, решение
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть