Радий Хабиров: В детстве я мечтал стать исследователем животного мира

Фото: Олег Яровиков



Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Руководитель Башкортостана во время своей рабочей поездки по Сибаю дал интервью юным журналистам детского телеканала «Толпар» — ученикам 8 класса 9 лицея Айзиле Кадырбаевой и Тимуру Байрамгулову. Радий Хабиров рассказал ребятам, что в детстве мечтал стать исследователем животного мира и поступить на биофак.

«Я очень любил животных и сейчас их люблю, кого мы только в доме не держали. Я любил смотреть передачу «В мире животных» и хотел, как ее ведущий Николай Дроздов исследовать и наблюдать за животным миром», — сказал, отвечая на вопрос молодых журналистов, Радий Хабиров.

По его словам, в школе он был прилежным и послушным учеником и учился на четыре и пять.

«Детям Сибая я хочу прежде всего пожелать здоровья. Чтобы, выходя во взрослую жизнь, вы ничего не боялись, несмотря на трудности, не ломались и тогда у вас все получится. Чтобы вы оставались такими же замечательными людьми, как и сейчас», — сказал свои пожелания руководитель республики