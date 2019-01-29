Радий Хабиров предложил отпраздновать 85-летний юбилей Муртазы Рахимова, юбиляр отказался

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

На этой неделе руководитель республики Радий Хабиров встретился с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Об этом «Башинформу» сообщил информированный источник в окружении Хабирова и одновременно подтвердил другой источник — из окружения Рахимова.

Радий Хабиров предложил широко, на республиканском уровне отпраздновать приближающийся 85-летний юбилей Муртазы Рахимова (7 февраля), организовать по этому поводу большой юбилейный концерт в Конгресс-холле «Торатау» с выступлениями звёзд башкирской эстрады, фотовыставку под названием «Первый Президент Башкортостана».

Однако, сам юбиляр, поблагодарив за такую заботу и внимание, отказался от пышных торжеств. По мнению первого Президента Башкирии, сейчас не самое лучшее время для празднеств, в республике необходимо решать многие накопившиеся проблемы, не требующие отлагательств. К тому же, Муртаза Губайдуллович пожелал Радию Хабирову удачи в работе по ликвидации последствий горения горных отвалов в Сибае, выразил надежду на то, что и жители города всеми силами окажут руководителю республики всяческую поддержку, и уже вместе — власть и общество — наведут порядок в Зауралье, решат не только экологические, но и многие застарелые социальные проблемы. Муртаза Рахимов подчеркнул, что будет искренне рад поздравительной открытке от Хабирова и нескольким тёплым словам в его адрес в республиканских СМИ.

Напомним, что это не первая встреча Радия Хабирова в должности руководителя республики и Муртазы Рахимова. 13 ноября прошлого года на встрече Хабирова с Рахимовым новый руководитель республики отметил, что именно в непростые — с 1990 по 2010 — годы, когда регионом руководил Рахимов, Республика Башкортостан стала одним из наиболее успешных в социально-экономическом плане регионов России, а также выразил уверенность в том, что Муртаза Рахимов задействует свой уникальный опыт для консолидации общественности в целях улучшения качества жизни людей.