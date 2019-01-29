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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Зариф Байгускаров: «В Башкирии никаких ограничений по сбору валежника нет»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Зариф Байгускаров: «В Башкирии никаких ограничений по сбору валежника нет» Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В лесах Башкирии валежник можно собирать беспрепятственно и безвозмездно, без каких-либо разрешительных документов. Об этом на встрече с журналистами в агентстве «Башинформ» 29 января сообщил депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров.

О том, чтобы можно было собирать валежник без последствий и в рамках закона, просили сами граждане. Группа депутатов в составе с Зарифом Байгускаровым занялась этим вопросом и внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Закон вступил в силу в конце 2018 года.

«Так получилось, что министерство лесного хозяйства РБ отправило ошибочное разъяснение на места. В связи с этим получилось так, что люди писали, что необходимо получать разрешение и уведомление. Мы провели оперативное совещание с Минлесхозом. Они письмо отозвали, направили новое, — пояснил парламентарий. — Хочу подчеркнуть, никаких препятствий по сбору валежника сегодня в республике нет, никакого разрешения не нужно. Его можно собирать в любое время года — ограничений нет: можно ехать за валежником на любой машине, в том числе и на тракторе, взяв пилу или топор».

Есть ограничения в других субъектах страны: где-то нельзя ехать за валежником на транспорте, где-то запрещается использовать пилу и топор, где-то следует учитывать размер лежащего на земле дерева.

«В Башкирии никаких ограничений по сбору валежника нет», — еще раз подчеркнул Зариф Байгускаров.

Теги: законопроекты, закон, Госдума, валежник, лесное хозяйство
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