Куда увозят снег с уфимских улиц? Шесть главных вопросов о зимней уборке в городе
Фото: Уфаводоканал
Куда увозят снег с уфимских улиц? Шесть главных вопросов о зимней уборке в городе Фото: Уфаводоканал
УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Снегопады этой зимой радуют уфимцев и прибавляют работы коммунальным службам города. «Башинформ» выяснил, куда девается снег с уфимских дорог и тротуаров и кто ответственный за уборку.
Сколько снега выпало?
Жителям Уфы только кажется, что этой зимой город засыпает, как позапрошлой зимой. Однако, по наблюдениям синоптиков, в декабре, да и в январе, осадков, наоборот, в дефиците. В первый месяц зимы выпало 38% от месячной нормы, а в первой и второй декаде января – 57%.
Снегоуборочной техники хватает?
Сегодня уфимские дворы очищают от снега 338 единиц техники, включая тракторы, самосвалы и погрузчики. Еще более 400 снегоуборочных машин убирают основные улицы столицы Башкирии. Как мы уже рассказывали ранее, в этом году по поручению врио Главы республики Радия Хабирова для Уфы приобрели более 40 самосвалов, автогрейдеров, фронтальных погрузчиков и снегопогрузчиков.
Куда жаловаться на нечищеную дорогу?
- За чистоту проезжей части в Уфе, а также трассу Уфа — Аэропорт отвечает Управление коммунального хозяйства и благоустройства. Жалобу можно оставить в администрации своего района, в том числе на страничках в социальных сетях. — Убирать от снега дворы – обязанность управляющих компаний, которые обслуживают ваш дом. — Пешеходные и подъездные зоны около магазинов и других предприятий должны держать в порядке сами организации. — За федеральные трассы, проходящие через Уфу (это М5, М7 и Уфа — Оренбург) следит местное управление Упрдор «Приуралье».
Куда везут собранный снег?
Снежную кашу вывозят на специальные «полигоны», где он лежит, пока сам не растает. Находятся они, например, на Базисном проезде, на улице Снежной деревни Карпово, на улице Волкова в Черниковке. Также в городе работает снегоплавильный пункт.
Может ли такая вода «с полигона» попасть в кран уфимских домов?
По заверениям специалистов – никогда. В столице Башкирии работает семь водозаборов, которые расположены на реке Уфа. Только один из них забирает воду из водоема, остальные — из пробуренных скважин в непосредственной близости от реки.
В Уфе есть снегоплавильный пункт?
Да, это одно из подразделений «Уфаводоканала». Он находится на улице Трамвайной и работает в Уфе уже десять лет. Работает это так: снег с самосвала скидывают на специальную толстую стальную решетку над коллектором, затем его трамбуют бульдозером и растапливают с помощью теплой сточной воды. Кстати, это платная функция. Предприятия, которые привозят сюда снег, платят по 180,52 рубля за каждый кубометр. За день снегоплавильный пункт может растопить 1800 кубометров снега. Воду от растопленного снега очищают, и она уходит в Белую. А оставшийся мусор попадает в специальные ловушки и вывозится на свалку.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или по
Куда увозят снег с уфимских улиц? Шесть главных вопросов о зимней уборке в городе
Стало известно, когда всех заболевших норовирусом выпишут из инфекционной больницы Уфы
В Башкирии снова ударят морозы и поднимется сильный ветер
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи