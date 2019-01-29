Куда увозят снег с уфимских улиц? Шесть главных вопросов о зимней уборке в городе

В Уфе есть снегоплавильный пункт?

Да, это одно из подразделений «Уфаводоканала». Он находится на улице Трамвайной и работает в Уфе уже десять лет. Работает это так: снег с самосвала скидывают на специальную толстую стальную решетку над коллектором, затем его трамбуют бульдозером и растапливают с помощью теплой сточной воды. Кстати, это платная функция. Предприятия, которые привозят сюда снег, платят по 180,52 рубля за каждый кубометр. За день снегоплавильный пункт может растопить 1800 кубометров снега. Воду от растопленного снега очищают, и она уходит в Белую. А оставшийся мусор попадает в специальные ловушки и вывозится на свалку.