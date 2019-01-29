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29 января Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии снова ударят морозы и поднимется сильный ветер

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии снова ударят морозы и поднимется сильный ветер Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

30 января в Башкирии снова ожидаются морозы. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в среду температура воздуха при прояснениях упадет до -25 градусов.

«Местами небольшой снег, по юго-востоку до умеренного, слабая метель. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем по юго-востоку до 17 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15°, днем -8,-13°», — уточнили специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС республики водителей предупредили об ухудшении видимости в снеге и метели до 1-2 км. Прогнозируются снежный накат и гололедица.

В Уфе 30 января столбики термометров будут колебаться от -10 до -12 градусов. Осадков не ожидается.

Теги: прогноз погоды, Башкирия
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