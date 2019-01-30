Что положено от государства детям с инвалидностью и их родителям?
Что положено от государства детям с инвалидностью и их родителям? Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ».
Семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид, как правило, нуждаются в поддержке, причем не только в финансовой, но и в социальной. На какую помощь от государства могут рассчитывать такие семьи — читайте в нашем обзоре.
— бесплатный проезд один раз в год к месту лечения и обратно
— аналогичные скидки распространяются на сопровождающего ребенка
— первоочередное право на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства
— приоритетное право на улучшение жилищных условий
Для получения этих льгот нужно обратиться в отдел социальной защиты населения района по месту жительства.
-инвалида (исключение – полная ликвидация предприятия)
— четыре выходных в месяц сверх лимита
— право на сокращенный рабочий день или неделю
— социальный налоговый вычет 12 000 руб. каждому из работающих родителей и усыновителей, 6000 рублей из дохода опекуна либо приемного родителя.
Важно знать! Спецвычет предоставляется на каждого ребенка-инвалида, который воспитывается в семье. То есть на двоих детей с инвалидностью каждый трудящийся родитель получит льготу 24 000 рублей. Если ребенка воспитывает родитель-одиночка, то он сможет оформить вычет в двойном размере.
Обращаться за оформлением льготы следует по месту работы.
— ежемесячная выплата одному неработающему трудоспособному родителю на период ухода за ребенком-инвалидом. В Башкирии это 6325 руб. для родителя, опекуна либо усыновителя. Если за ребенком ухаживает другой человек, сумма составит 1380 руб.
— ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). С февраля 2019 года это 2701,62 рублей, если человек отказывается от полного набора социальных услуг, и 1580,20 рублей, если их сохраняет
В этот набор входит:
* лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
* путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний
* бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в том числе для сопровождающего
О том, как оформить эти социальные выплаты можно узнать здесь.
Льгота предоставляется одному из родителей (опекуну) ребенка-инвалида при условии, что он воспитал ребенка до 8-летнего возраста. Женщины могут воспользоваться таким правом с 50 лет, если стаж составляет, как минимум, 15 лет, мужчины – с 55 лет, если общий трудовой стаж составляет 20 лет. При этом, время ухода за ребенком учитывается как трудовой стаж.
— зачисление в общеобразовательные школы и детские сады вне очереди
— бесплатное питание в школе
— обучение в специализированных учреждениях
Напомним, в 2019 году размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей, в 2020 году он вырастет до 470 тысяч, а в 2021 — до 489 тысяч рублей.
Тогда же руководитель региона анонсировал строительство реабилитационного центра для особенных детей на северо-востоке Башкирии. Предполагается, что еще один такой комплекс заработает и в Уфе на базе санатория «Салют».
Кроме того, в своем первом послании депутатам Госсобрания Башкирии врио главы республики поручил проработать вопрос по увеличению размера пособия по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья.