Что положено от государства детям с инвалидностью и их родителям?

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

- социальная пенсия выплачивается детям-инвалидам до 18 лет. В Башкирии это 14 297,30 руб.

— ежемесячная выплата одному неработающему трудоспособному родителю на период ухода за ребенком-инвалидом. В Башкирии это 6325 руб. для родителя, опекуна либо усыновителя. Если за ребенком ухаживает другой человек, сумма составит 1380 руб.

— ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). С февраля 2019 года это 2701,62 рублей, если человек отказывается от полного набора социальных услуг, и 1580,20 рублей, если их сохраняет

В этот набор входит:

* лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов

* путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний

* бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в том числе для сопровождающего

О том, как оформить эти социальные выплаты можно узнать здесь.