Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.34 ↑

EUR 75.88 ↓

30 января Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Что положено от государства детям с инвалидностью и их родителям?

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Что положено от государства детям с инвалидностью и их родителям? Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ».

Семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид, как правило, нуждаются в поддержке, причем не только в финансовой, но и в социальной. На какую помощь от государства могут рассчитывать такие семьи — читайте в нашем обзоре.

ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ
- бесплатный проезд на городских автобусах «Башавтотранса», троллейбусах, трамваях, пригородных электричках

— бесплатный проезд один раз в год к месту лечения и обратно

— аналогичные скидки распространяются на сопровождающего ребенка

ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ
- 50% скидка на оплату коммунальных услуг, в том числе стационарного телефона и взноса на капитальный ремонт

— первоочередное право на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства

— приоритетное право на улучшение жилищных условий

Для получения этих льгот нужно обратиться в отдел социальной защиты населения района по месту жительства.

ЛЬГОТЫ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
- нельзя уволить родителя, который в одиночку содержит ребенка

-инвалида (исключение – полная ликвидация предприятия)

— четыре выходных в месяц сверх лимита

— право на сокращенный рабочий день или неделю

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
- скидка 100% на транспортный налог на одни автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил

— социальный налоговый вычет 12 000 руб. каждому из работающих родителей и усыновителей, 6000 рублей из дохода опекуна либо приемного родителя.

Важно знать! Спецвычет предоставляется на каждого ребенка-инвалида, который воспитывается в семье. То есть на двоих детей с инвалидностью каждый трудящийся родитель получит льготу 24 000 рублей. Если ребенка воспитывает родитель-одиночка, то он сможет оформить вычет в двойном размере.

Обращаться за оформлением льготы следует по месту работы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
- социальная пенсия выплачивается детям-инвалидам до 18 лет. В Башкирии это 14 297,30 руб.

— ежемесячная выплата одному неработающему трудоспособному родителю на период ухода за ребенком-инвалидом. В Башкирии это 6325 руб. для родителя, опекуна либо усыновителя. Если за ребенком ухаживает другой человек, сумма составит 1380 руб.

— ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). С февраля 2019 года это 2701,62 рублей, если человек отказывается от полного набора социальных услуг, и 1580,20 рублей, если их сохраняет

В этот набор входит:

* лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов

* путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний

* бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в том числе для сопровождающего

О том, как оформить эти социальные выплаты можно узнать здесь.

﻿
ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ
- досрочный выход на пенсию

Льгота предоставляется одному из родителей (опекуну) ребенка-инвалида при условии, что он воспитал ребенка до 8-летнего возраста. Женщины могут воспользоваться таким правом с 50 лет, если стаж составляет, как минимум, 15 лет, мужчины – с 55 лет, если общий трудовой стаж составляет 20 лет. При этом, время ухода за ребенком учитывается как трудовой стаж.

ЛЬГОТЫ НА ОБУЧЕНИЕ
- внеконкурсное зачисление в ссузы и вузы, то есть без учета проходного балла. Льгота предоставляется лишь один раз в жизни

— зачисление в общеобразовательные школы и детские сады вне очереди

— бесплатное питание в школе

— обучение в специализированных учреждениях

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
- приоритетное право на использование материнского капитала на социальную адаптацию детей-инвалидов

Напомним, в 2019 году размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей, в 2020 году он вырастет до 470 тысяч, а в 2021 — до 489 тысяч рублей.

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТИ
«У нас в регионе более 16 тысяч особенных детей. У всех разные истории, но всегда тяжелые. Поддержка таких семей будет одним из важных направлений лично в моей работе и в деятельности правительства республики. Этим вопросом мы будем заниматься серьезно, ответственно, последовательно. В первую очередь, мы должны убить хамское и бездушное отношение к семьям, где есть больной ребенок», — сказал﻿ Радий Хабиров при встрече с родителями детей-инвалидов.

Тогда же руководитель региона анонсировал строительство реабилитационного центра для особенных детей на северо-востоке Башкирии. Предполагается, что еще один такой комплекс заработает ﻿и в Уфе на базе санатория «Салют».

Кроме того, в своем первом послании депутатам Госсобрания Башкирии врио главы республики поручил проработать вопрос по увеличению размера пособия по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Теги: социальная защита, дети-инвалиды, пособия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии снова ударят морозы и поднимется сильный ветер
30 января в Башкирии снова ожидаются морозы. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в среду температура воздуха при прояснениях упадет до -25 градусо
До Башкирии докатилась волна ложных сообщений о минировании госучреждений
До Башкортостана докатилась волна ложных сообщений о минировании государственных учреждений, которая захлестнула российские города. Сегодня в некотор
Радий Хабиров предложил отпраздновать 85-летний юбилей Муртазы Рахимова, юбиляр отказался
На этой неделе руководитель республики Радий Хабиров встретился с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Об этом «Башинформу» сообщил инфор
Шахты Сибайского карьера должны быть подтоплены к 20 марта - Радий Хабиров
Шахты Сибайского карьера должны быть подтоплены к 20 марта, заявил в ходе рабочей поездки в Сибай врио главы Башкирии Радий Хабиров. Напомним, решение
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть