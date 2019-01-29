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В Уфе к 1 февраля уберут елки и ледовые городки - мэрия

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе к 1 февраля уберут елки и ледовые городки - мэрия Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе столичному управлению жилищно-коммунального хозяйства к 1 февраля поручено централизованно убрать с городских площадей новогодние елки и демонтировать все ледовые городки. Об этом сегодня на очередном оперативном совещании в мэрии заявил глава администрации города Ульфат Мустафин.

«Новогодние праздники прошли. В течение января мы дали детям, жителям и гостям Уфы почувствовать праздник. Но к 1 февраля елки с центральных городских площадей нужно убрать, горки тоже и все площади привести к соответствующему виду»,— сказал Ульфат Мустафин.

Вопрос своевременного демонтажа ледовых конструкций – это, прежде всего, вопрос безопасности горожан и гостей столицы, пояснили в администрации. Ледовые городки простояли в Уфе более полутора месяцев.

Что касается новогодней иллюминации на улицах столицы, она пока отключена не будет, добавили в мэрии.

Теги: ледовые городки
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