Уфимцев приглашают стать донорами костного мозга для больных раком

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УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 8 по 10 февраля в Уфе пройдет акция по сдаче крови на типирование — определение HLA-фенотипа — набора генов, отвечающих за тканевую совместимость.

Акция направлена на расширение всероссийского регистра доноров костного мозга и спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, весом не менее 50 кг, не имеющих абсолютных противопоказаний к донорству крови.

Забор крови не отличается от обычной донации крови. В дальнейшем если наборы генов потенциального донора и реципиента совпадут, с донором свяжутся, проведут медицинское обследование, еще раз попросят подтвердить желание и проведут саму процедуру — из костного мозга, проколов тазовую кость либо из периферической (венозной) крови. Отказаться от донорства можно в любой момент без объяснения причин.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно сдать кровь на типирование в ближайшем КДК «Лорак» по адресам: ул. Глинки, 6; Проспект Октября, 83/3; ул. Гагарина, 14; ул. Ленина, 104/1, или в Республиканской станции переливания крови (ул. Батырская, 41/1).

За подробностями участия в акции можно обратиться в фонд «Потерь нет» по телефону: 8-917-402-64-78 либо в группу﻿ «ВКонтакте».