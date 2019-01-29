Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на этой неделе сильных снегопадов и метелей не ожидается — Башгидромет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии на этой неделе интенсивных снегопадов и метелей не ожидается, информирует республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погодные условия будут более благоприятными, прогнозируют синоптики. Небольшой и умеренный снег пройдет лишь местами. Фон температур на большей части республики ожидается в пределах нормы, по востоку на 2 градуса ниже нормы. 30 и 31 января температура воздуха ночью составит -12,-17 градусов при прояснениях -20,-25°, днем будет -7,-12 градусов.

В управлении также сообщили, что на прошлой неделе в регионе была зафиксирована быстрая смена погодных условий. 30-градусные морозы сменились обильными снегопадами и сильной метелью.