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29 января Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Рустем Ахмадинуров согласован на должность врио регионального исполкома «Единой России»

ПОЛИТИКА

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президиум Генерального совета «Единой России» на заседании 28 января согласовал на должность временно исполняющего обязанности Регионального исполкома Партии в Башкортостане кандидатуру бывшего руководителя Аппарата Общественной палаты городского округа Красногорск Московской области Рустема Ахмадинурова. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Ранее занимавший должность руководителя РИК Руслан Гизатуллин написал заявление об уходе в связи с утверждением его исполняющим обязанности главы Кушнаренковского района республики.

«Главная задача сделать партию «живой». Нужно уйти от образа «забронзовевших» начальников и общаться с людьми на простом человеческом языке. Мы должны уйти от кабинетной работы и прийти к людям, помогая решать их повседневные вопросы. Поэтому будем чаще выезжать в районы, проводя встречи и выездные заседания на местах. Один из первых таких выездов будет завтра, 29 января, в Сибай, где мы посетим карьер, из которого происходят выбросы сероводорода. Пообщаемся с работниками карьера, жителями города, представителями общественных организаций, депутатами», — сказал Рустем Ахмадинуров.

Рустем Ахмадинуров являлся депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан пятого созыва (2013-2018 гг.), член Партии «Единая Россия» с 2002 года. В разные годы работал в Министерстве социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерстве финансов Республики Башкортостан. В 2004 — 2017 гг. — Директор филиала ФГБОУ высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Уфе, советник при ректорате Российского государственного социального университета, 2017 — 2018 гг. — Руководитель Аппарата Общественной Палаты городского округа Красногорск Московской области. С 2010 года — руководитель дирекции Школы российской политики.

Теги: Единая Россия
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