Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.93 ↑

EUR 75.19 ↓

29 января Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе назвали абсолютного победителя конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2019»

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе, в Государственном академическом русском драматическом театре РБ, состоялась церемония закрытия XХII городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2019» и XV городского конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана – 2019». Как сообщили в администрации города Уфы, по итогам всех конкурсных испытаний были определены лауреаты и победители.

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года столицы Башкортостана-2019» стала учитель экономики гимназии № 47 Ирина Хисматуллина.

Лучшим учителем башкирского языка и литературы стала педагог из школы № 7 Гульшат Габитова. Лучшим учителем татарского языка и литературы признана Гузэль Загитова из татарской гимназии № 65. Лучший учитель русского языка и литературы – Айгуль Хусаинова из лицея № 6.

В номинации «Педагогический дебют» победу одержала учитель изобразительного искусства лицея № 160 Ангелина Тимирова, а в номинации «Педагогическая надежда» (среди учителей башкирского языка и литературы) Зульфия Исянбаева из школы № 103.

Всего в конкурсе приняло участие 66 учителей по 17 предметам. Среди них 27 молодых педагога. Четвертый год подряд с целью поддержки молодых педагогов утверждены номинации для участников конкурса «Учитель года столицы Башкортостана» — «Педагогический дебют», для конкурсантов «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана» — «Педагогическая надежда».

За 22 года проведения городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана» в нем приняли участие более 2,5 тысячи человек, лауреатами стали свыше 600 учителей. Уфимские учителя 19 раз становились победителями республиканского конкурса «Учитель года».

Также были вручены награды соучредителя конкурса – Башкирского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ. Специальные призы от Всемирного курултая башкир получили участники конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортотстан».

Теги: конкурсы, образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии пострадавший в перестрелке Зариф Хилажев переведен из реанимации в палату
В Башкирии пострадавший в перестрелке Зариф Хилажев из Учалов переведен из реанимации в палату. Лечение он проходит в Уфе. Пациент находится в сознании,
В России с 1 февраля увеличат пособия и компенсации
Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее размер индексации ряда пособий и компенсаций в 2019 году. Докумен
В Башкирии участник ДТП с четырьмя погибшими был пьян
В Бижбулякском районе Башкирии на 25 км автодороги Бижбуляк - Мияки 27 января произошло ДТП с четырьмя погибшими. Как сообщало агентство «Башинформ», ст
В Уфе в сгоревшем садовом доме найдено тело женщины
В Дёмском районе Уфы в ночь с 26 на 27 января в СНТ «Дорожник» произошел пожар, унесший жизнь одного человека. По информации пресс-службы регионального
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть