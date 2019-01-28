В Уфе назвали абсолютного победителя конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2019»

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе, в Государственном академическом русском драматическом театре РБ, состоялась церемония закрытия XХII городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2019» и XV городского конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана – 2019». Как сообщили в администрации города Уфы, по итогам всех конкурсных испытаний были определены лауреаты и победители.

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года столицы Башкортостана-2019» стала учитель экономики гимназии № 47 Ирина Хисматуллина.

Лучшим учителем башкирского языка и литературы стала педагог из школы № 7 Гульшат Габитова. Лучшим учителем татарского языка и литературы признана Гузэль Загитова из татарской гимназии № 65. Лучший учитель русского языка и литературы – Айгуль Хусаинова из лицея № 6.

В номинации «Педагогический дебют» победу одержала учитель изобразительного искусства лицея № 160 Ангелина Тимирова, а в номинации «Педагогическая надежда» (среди учителей башкирского языка и литературы) Зульфия Исянбаева из школы № 103.

Всего в конкурсе приняло участие 66 учителей по 17 предметам. Среди них 27 молодых педагога. Четвертый год подряд с целью поддержки молодых педагогов утверждены номинации для участников конкурса «Учитель года столицы Башкортостана» — «Педагогический дебют», для конкурсантов «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана» — «Педагогическая надежда».

За 22 года проведения городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана» в нем приняли участие более 2,5 тысячи человек, лауреатами стали свыше 600 учителей. Уфимские учителя 19 раз становились победителями республиканского конкурса «Учитель года».

Также были вручены награды соучредителя конкурса – Башкирского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ. Специальные призы от Всемирного курултая башкир получили участники конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортотстан».