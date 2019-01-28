В Башкирии пострадавший в перестрелке Зариф Хилажев переведен из реанимации в палату

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии пострадавший в перестрелке Зариф Хилажев из Учалов переведен из реанимации в палату. Лечение он проходит в Уфе. Пациент находится в сознании, его жизни ничего не угрожает. Радостную новость сообщила его сестра.

«Я не осмеливалась писать и отвечать на сотни сообщений по поводу Зарифа, так как ждала его перевода из реанимации в отдельную палату, и вот мы дождались этого дня. Благодаря вам, друзья, он выжил, благодаря вашим молитвам, благодаря вашим переживаниям, — написала сестра на своей странице. — Спасибо всем за то, что вы есть и были с нами в тяжёлое для нас время. Впереди ещё будут трудности, но пусть они будут незначительными для здоровья моего братика».

Напомним, Зариф Хилажев — один из пострадавших в страшной перестрелке 13 января в Учалах. Долгое время после трагедии он находился в медикаментозной коме. Его супруга погибла на месте, также еще три человека стали жертвами мужчины, который после ссоры с женой взялся за охотничье ружье.