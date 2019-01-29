В Уфе в ТКЦ «Ultra» откроется интерактивная выставка «Империя роботов»партнерский материал
Фото: www.irobotov.ru
УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе откроется «Империя роботов» – грандиозная научная интерактивная выставка, рассчитанная на взрослых и детей. Здесь можно не только увидеть 55 умных машин со всего света и вступить с ними во взаимодействие, но и оказаться в космическом пространстве, своими глазами из космоса увидеть нашу планету Земля и многое другое.
Вы погуляете в виртуальном пространстве, попробуете свои силы в телекинезе, сядете за штурвал космического корабля. К роботам разрешается прикасаться, многие из них не откажутся от общения или игры. Готовьтесь удивляться: новые технологии развиваются быстрее, чем вы можете вообразить!
Чем заняться в «Империи роботов»:
— Испытать 7 космических аттракционов;
— Завести задушевные разговоры и танцы с машинами;
— Путешествуя, облететь все планеты и узнать свой вес на каждой из них;
— Поучаствовать в эксперименте с электричеством;
— Испытать зоны виртуальной и дополненной реальности;
— Сделать селфи с любимыми персонажами из легендарной киноленты «Звездные войны»;
— Поуправлять квадрокоптерами и покататься на электроскейте;
— Предотвратить аварию с самолетом
Ограничений по возрасту и времени нет. Можно входить и выходить с выставки сколько угодно.
Все эти приключения включены в билет, который действителен целый день. Вы можете множество раз побывать в тех местах, которые вас больше всего впечатлили.
Дети до четырех лет включительно – бесплатно!
Парк располагается ТКЦ «Ultra»
Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет в «Империю роботов» у партнеров компании. Подробности по ссылке.
Купить билет со скидкой: www.irobotov.ru
Телефон: +7 (917) 752-71-71
Приходите, будет интересно!