В Уфе в ТКЦ «Ultra» откроется интерактивная выставка «Империя роботов»

Фото: www.irobotov.ru

















Фото: www.irobotov.ru

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе откроется «Империя роботов» – грандиозная научная интерактивная выставка, рассчитанная на взрослых и детей. Здесь можно не только увидеть 55 умных машин со всего света и вступить с ними во взаимодействие, но и оказаться в космическом пространстве, своими глазами из космоса увидеть нашу планету Земля и многое другое.

Вы погуляете в виртуальном пространстве, попробуете свои силы в телекинезе, сядете за штурвал космического корабля. К роботам разрешается прикасаться, многие из них не откажутся от общения или игры. Готовьтесь удивляться: новые технологии развиваются быстрее, чем вы можете вообразить!

Чем заняться в «Империи роботов»:

— Испытать 7 космических аттракционов;

— Завести задушевные разговоры и танцы с машинами;

— Путешествуя, облететь все планеты и узнать свой вес на каждой из них;

— Поучаствовать в эксперименте с электричеством;

— Испытать зоны виртуальной и дополненной реальности;

— Сделать селфи с любимыми персонажами из легендарной киноленты «Звездные войны»;

— Поуправлять квадрокоптерами и покататься на электроскейте;

— Предотвратить аварию с самолетом

Ограничений по возрасту и времени нет. Можно входить и выходить с выставки сколько угодно.

Все эти приключения включены в билет, который действителен целый день. Вы можете множество раз побывать в тех местах, которые вас больше всего впечатлили.

Дети до четырех лет включительно – бесплатно!

Парк располагается ТКЦ «Ultra»

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет в «Империю роботов» у партнеров компании. Подробности по ссылке.

Купить билет со скидкой: www.irobotov.ru

Телефон: +7 (917) 752-71-71

Приходите, будет интересно!