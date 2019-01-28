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28 января Понедельник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии 29 января в некоторых районах республики ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает Башгидромет.

На отдельных участках дорог туман, видимость 500-1000 метров.

Местами ожидается небольшой снег, днем по югу Башкирии до умеренного, слабая метель. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18 градусов, по юго-востоку до -23 градусов, днем -7,-12 градусов.

Теги: прогноз погоды
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