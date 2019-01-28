В Башкирии задержали пьяного водителя школьного автобуса - видео
В Башкирии задержали пьяного водителя школьного автобуса - видео Фото: скриншот видео
УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
58-летнего водителя школьного автобуса сотрудники ГИБДД Башкирии задержали утром 28 января. Мужчина перевозил 20 учеников на ПАЗ-3205 на занятия из села Старые Санны в село Первомайский Благоварского района республики.
«При разговоре с водителем инспекторы почувствовали запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило их опасение: алкотестер показал наличие 0,199 миллиграмма алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В отношении нарушителя составлен административный протокол, который в ближайшее время рассмотрят в мировом суде. На должностное лицо, допустившее выпуск на линию этого водителя, наложен штраф.