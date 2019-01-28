В Башкирии 26 мая пройдут праймериз «Единой России»

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В 2019 году в республике помимо выборов главы Башкортостана ожидается более 800 избирательных кампаний по замещению 7336 депутатских мандатов. Практически на 100% поменяется состав советов сельских и городских поселений. Секретарь регионального совета «Единой России» Константин Толкачев рассказал агентству «Башинформ», что своих кандидатов на муниципальные выборы партия определит во время проведения праймериз. День предварительного голосования назначен на 26 мая с 8.00 до 20.00 часов. Константин Толкачев пояснил, что праймериз могут проводиться по 4 разным моделям. Предварительное голосование в муниципальных образованиях с численностью избирателей в 10 тысяч человек и более (г. Межгорье, Красноусольский, Кандринский, Раевский и Иглинский сельсоветы, Приютовский и Чишминский поселковые советы) пройдет по первой модели. По условиям предварительного голосования по первой модели кандидат должен принять участие не менее чем в двух дебатах. Все кандидаты вправе проводить агитацию в свою поддержку. Проголосовать на праймериз может любой гражданин, обладающий активным избирательным правом.

Предварительное голосование в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 10 тыс. может проводиться по второй, третьей или четвертой модели. С учетом прошлых выборных кампаний региональный совет «Единой России» рекомендовал провести предварительное голосование по третьей модели с привлечением общественных организаций.

«Непосредственно процедура заключается в проведении встреч выборщиков с кандидатами, на которых они представляют свою программу, отвечают на вопросы. Голосование осуществляется выборщиками непосредственно по завершении встречи. Нам нужно проявить особое отношение к нашим кандидатам, это должны быть достойные, уважаемые люди, пользующиеся авторитетом на местах», — отметил Константин Толкачев.