Фото: ИА «Башинформ» Сегодня в Уфе пройдет «горячая линия» «ОГЭ-ЕГЭ, как избежать перенагрузки» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодя, 29 января, в Уфе с 14 до 17 часов пройдет «горячая линия» на тему: «ОГЭ-ЕГЭ, как избежать перенагрузки». Ее организуют столичный Комитет по делам молодежи совместно с Городским центром психолого-социального сопровождения «ИНДИГО».

Принимать звонки будут специалисты из управления по образованию, методисты и психологи. По телефону «горячей линии» можно будет узнать о том, как помочь ребенку при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, какие требования и условия нужно соблюдать выпускникам при сдаче экзаменов, какие существуют приемы запоминания и усвоения учебного материала, как справляться со стрессом и правильно распределять собственное время.

Телефон бесплатной «горячей линии»: (347) 223-22-11.