У молодых профессионалов Башкирии есть все шансы представить Россию в мировом чемпионате

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УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студентка 4 курса Стерлитамакского многопрофильного колледжа Елена Коваленко показала блестящий результат сначала в заочном, а потом и в очном туре всероссийского чемпионата World Skills. В ее копилке 265 баллов: 72 балла она заработала в дистанционном туре и 193 — в очном, он проходил в Москве. Ее ближайшие соперники, кстати, представители сильной половины человечества, представляют Краснодар и Истру, им по итогам двух туров удалось набрать 215 и 202 балла, соответственно. Все трое включены в состав Национальной сборной России World Skills по компетенции «Графический дизайн». Кто из них представит нашу страну на мировом первенстве через два года, станет известно позже. Пока их ждет долгий период тренировок и соревнований, который будет проходить в разных субъектах РФ, а также за рубежом.

Впервые Елена приняла участие в World Skills в 2017 году. Тогда она выиграла региональный чемпионат. Чуть позже в Южно-Сахалинске студентку отметили медалью за профессионализм. А в прошлом году она уже сама выступала как эксперт. Елена учится на специальности «реклама», ее наставник — преподаватель Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа, сертифицированный эксперт Ирина Донская.

Говоря о соревнованиях в Москве, заместитель директора колледжа по информационным технологиям Гузель Хаертдинова отметила, что Елене было сложно, но в то же время очень интересно. Девушка до начала стартов не знала, что ее ждет. Всего было четыре задания, которые надо было выполнить за шесть часов. Полная самостоятельность и никакого общения с наставником.

Первое задание заключалось в разработке рекламного модуля для журнальной полосы; второе — в создании баннера на сайте; в третьем надо было разработать логин, шрифт, иконку для рекламного агентства; в четвертом — сделать плакат из трех слов. Члены жюри оценивали, прежде всего, креативность и творчество.

Сегодня Елена Коваленко благодарит свой колледж, директора Антонину Усевич, педагога Ирину Донскую, благодаря которым она достигла таких успехов.

Если у Елены еще есть время на подготовку, то у выпускницы этого же колледжа Милены Фаттаховой его практически нет. В эти дни она находится в Казани, где решается, кто из трех участников Национальной сборной России представит страну в мировом чемпионате по компетенции «Графический дизайн», который в августе этого года пройдет в столице Татарстана.