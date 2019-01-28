Фото: скриншот видео На канале «Россия-1» искали родителей для 7-летней девочки из детского дома Уфы Фото: скриншот видео

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На канале «Россия-1» в рамках проекта для усыновителей «Видеопаспорт» вновь искали приемных родителей для сирот из Уфы. В минувшее воскресенье, 27 января, очередным героем рубрики «У Вас будет ребенок» передачи «Когда все дома» стала семилетняя Аня, живущая в одном из детских учреждений столицы Башкирии.

Родителей Ани лишили родительских прав, в детском доме она живет с 2016 года. Как рассказали в Управлении по опеке и попечительству города, у девочки есть небольшие проблемы со здоровьем: близорукость и задержка психоречевого развития.

Это человечек тонкой душевной организации, у нее огромный внутренний мир, она придумывает его сама. Ребенок активный, старательный, любознательный, у нее хорошая память, говорят об Ане педагоги.

После выхода передачи в эфир поступали звонки от желающих познакомиться с девочкой из Уфы и республики, звонили также из Чебоксар. Поиск кандидатов в приемные родители продолжается, добавили в управлении.

Те, кого заинтересовала судьба Ани, могут обращаться в Управление по опеке и попечительству Уфы по телефонам: +7 347 279‑91-85, +7 347 279‑91-84.

Видеопаспорт Ани и других детей из Уфы, которые также ищут родителей, можно найти на сайте проекта «Видеопаспорт».

В специальном проекте агентства «Башинформ» «Как принять в семью ребенка»﻿ читайте, к чему надо быть готовыми, если вы решили усыновить ребенка, взять его под опеку или в приемную семью.