В Башкирии эксперты обсудили потенциал геопарка «Торатау»

Фото: https://www.instagram.com/rufinashagapova/







Фото: https://www.instagram.com/rufinashagapova/

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии завершилась трехдневная экспедиция регионального отделения Русского географического общества, в рамках которой ученые, депутаты Госсобрания республики, члены регионального отделения РГО определили границы геопарка «Торатау» и обсудили его потенциал.

Напомним, геопарк «Торатау» был создан указом врио главы республики в декабре прошлого года. В его состав вошли уже существующие особо охраняемые природные территории — шиханы Тратау и Юрактау, а также ряд других уникальных объектов двух районов — Ромадановский овраг, Хазинская пещера, источник Берхомут, пещеры Зигановка, Еласын, Олимпия, озеро Тугар-Салган, участок горы Алатау, Иткуловское болото, государственный природный заказник «Ишимбайский», пещеры Салавата Юлаева и Таш-Ой, скала «Калим-Ускан».

Целью поездки было — опробовать будущие туристические маршруты по геопарку. Члены экспедиции на снегоходах проехали 150 км, маршрут прошел в районах сел Исяково, Макарово, Зигановка, Гумерово, Иткулово, Хазиново, Сайраново, Искисяково, Кузяново.

﻿«Во-первых, мы посмотрели памятники нашей республики, в каком состоянии они находятся, как подъезжать, есть ли площадки, — рассказал агентству «Башинформ» руководитель экспедиции, депутат Госсобрания РБ Вячеслав Аброщенко. — Встретились с администрацией района, провели круглый стол с участием ученых и общественности. Обсуждали перспективы развития местности, какие можно организовать туристские маршруты, какие научные мероприятия проводить. Это ведь первый геопарк в России, в мире таких геопарков около 150. Предстоит громадное количество работы по его развитию. А перспектив немало – это загрузка населения, рабочие места, представление народных ремесел. Пока наметили план, работаем над ним. Нужно сказать, что руководство Ишимбайского района исподволь готовилось к созданию геопарка, у них уже были наработки, составляли маршруты, перечень памятников природы. Указ врио Главы республики лишь ускорил работу, которая проводилась в этом направлении».

﻿«Вместе с учеными, экспертами на практике мы изучили потенциал края с точки зрения рекреации, индустрии отдыха и путешествий, — добавила заместитель председателя комитета Госсобрания Башкортостана по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова. — При разработке данного направления важно соблюсти баланс. Уверена, сообща мы сможем его найти, тогда будут соблюдены интересы граждан и экологические нормы безопасности».