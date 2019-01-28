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В Уфе на базе санатория «Салют» появится реабилитационный центр для детей-инвалидов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе на базе санатория «Салют» появится реабилитационный центр для детей-инвалидов Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 28 января врио главы Башкирии Радий Хабиров поднял вопрос, касающийся положения дел санатория «Салют». Как доложила и.о. заместителя премьер-министра регионального правительства Ленара Иванова, учреждение накопило большую кредиторскую задолженность.

«Наш социальный блок совместно со строительным блоком и Минземимущества проработал данный вопрос. Нужно начать с того, что из себя сейчас представляет «Салют». В конце 2017 года он был преобразован из ГУПа в ООО и фактически стал работать как коммерческая организация. С 2018 года он уже не участвовал в реализации программы государственных гарантий, то есть не получал объемов ОМС. С учетом того, что это не подведомственное учреждение Минздрава, до него не доводилось государственное задание. Единственным источником для его существования были закупки путевок для детей-инвалидов по линии Фонда социального страхования», — сообщила Ленара Иванова.

По ее словам, с учетом скудной и несовременной материально-технической базы было большое количество нареканий со стороны родителей и отказы от путевок. В итоге, получилась такая динамика: в 2016 году — 230 путевок, в 2017-м — 32 и в 2018-м — 0.

«Они накопили большую кредиторскую задолженность, которая сейчас приближается к 50 млн рублей. Накапливают долги как снежный ком. Стремительно идут к банкротству. Чтобы этого не допустить, просим помощи, чтобы покрыть долги и спокойно ликвидировать предприятие. Это наиболее щадящий вариант», — отметила и.о. вице-премьера правительства РБ.

В рамках поручения руководителя Башкирии, был проработан вариант строительства на базе санатория «Салют» реабилитационного центра для детей-инвалидов.

«Чем привлекателен этот вариант? Это прекрасная парковая зона, шикарный медицинский кластер в шаговой доступности — рядом детская республиканская больница, перинатальный центр, 22 больница и другие медучреждения. Площадь земельного участка позволяет развивать это учреждение. На сегодняшний день разработано медико-техническое задание на проектирование этого объекта. Предусматривается 100 стационарных койко-мест, 20 койко-мест — мини-гостиница. Кроме того, предусматривается дневной полустационар на 250 посещений в смену, — сказала Ленара Иванова. — Хотим это сделать в три этапа. Сейчас приступить к капремонту, чтобы уже использовать полустационарную часть. В 2020 году запустить стационарную часть. Потом построить новый корпус образовательного центра».

Таким образом, в Башкирии появится крупный многофункциональный реабилитационно-образовательный центр для детей-инвалидов с постоянным финансированием.

«Когда мы людям не объясняем, что собираемся делать, начинаются всевозможные рассуждения, которые не имеют никакого отношения к реальности. Нужно людям спокойно объяснить: да, «Салют» прекратит свое существование, но на его месте вырастет совершенно новое современное учреждение для особенных детей», — подчеркнул Радий Хабиров.

Теги: правительство РБ, строительство, дети-инвалиды, санаторий
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