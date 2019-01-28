Фото: Администрация Хайбуллинского района В Башкирии продолжается сбор средств для погорельцев - многодетной семьи Потякиных Фото: Администрация Хайбуллинского района

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане продолжается сбор средств для многодетной приемной семьи Потякиных из села Бурибай Хайбуллинского района, дом которых полностью сгорел в ночь на 5 января этого года. К счастью, в огне никто не пострадал, однако люди, в том числе 10 приемных несовершеннолетних детей, остались без крыши над головой и без всего нажитого имущества.

Как сообщало ранее агентство, семья 58-летней Тамары Николаевны и 57-летнего Александра Михайловича Потякиных является гордостью района. Вот уже 35 лет они живут вместе и являются профессиональными приемными родителями. Вырастили четверых родных детей и приняли на воспитание еще 12 приемных. Две дочери уже уехали из родительского дома. С приемными родителями сейчас живут 10 несовершеннолетних детей: 16-летняя Кристина, 15-летний Данил, 13-летняя Алена, 13-летняя Сашуня, 11-летние Саша и Даша, 10-летний Антон, 9-летние Карина, Маша и Снежана. Семья имеет активную позицию в деле обучения и воспитания детей, все мальчики и девочки хорошо учатся, занимаются творчеством, участвуют в конкурсах и фестивалях. Благодаря закаливанию у одной из приемных дочерей сняли инвалидность. В 2016 году семья Потякиных была признана лучшим опекуном республики и вошла в десятку лучших в финале Всероссийского конкурса «Всероссийская ассамблея замещающих семей».

Семья 16 лет назад переехала из Оренбургской области в Хайбуллинский район, постепенно обрастала новыми приемными детьми. Глава семейства своими силами дополнял дом все новыми и новыми комнатами. До пожара многодетная семья проживала уже в большом двухэтажном доме почти в 300 кв.м. В роковой вечер 4 января родители уехали помогать с переездом старшему сыну, дети остались дома под присмотром старших. Дым из-под крыши заметили старшие подростки и сразу же вывели из дома остальных детей, не успев взять даже самое необходимое. Прибывшие огнеборцы тушили пожар восемь часов. По их заключению, возгорание началось в парилке, которая находилась в доме. Сгорел дом со всем имуществом и техникой, гараж, в котором Александр Михайлович вел небольшое дело по продаже запчастей. К счастью, огонь не добрался до сарая с живностью – козами и курами.

Погорельцы сейчас проживают в гостинице «Бурибаевского ГОКа». Организован сбор средств для восстановления дома Потякиных. Пока на расчетный счет фонда поступило 80 тысяч рублей, сказала заместитель главы администрации Хайбуллинского района Минзаля Баймурзина. Часть средств пошла на приобретение стиральной машины и холодильника для двухкомнатной квартиры, где будут жить Потякины, пока не будет восстановлен их дом. Больше всего пожертвований — поступило на личную карту Тамары Николаевны Потякиной. 20 тысяч перечислил Бурибаевский детский сад «Солнышко», 40 тысяч – Бурибаевское сельское поселение. Коллектив Республиканского центра семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принял решение о перечислении однодневной заработной платы.

«Мы очень благодарны всем неравнодушным людям, которые откликнулись на нашу беду, — говорит Тамара Николаевна. – На сегодняшний день нам было перечислено на банковскую карту и передано наличными 487 тысяч рублей, 200 тысяч из которых перечислили сотрудники Бурибаевского горно-обогатительного комбината. Директору Бурибаевского ГОКа отдельная благодарность — он поселил всю нашу большую семью в гостинице комбината, где у нас есть все условия. Слава Богу, все дети живы и здоровы, но одним нам было бы очень тяжело пережить это несчастье, ведь сгорело абсолютно все. Теперь у нас одно желание — поскорее вернуться в свой дом.

Средства для восстановления дома семьи Потякиных принимаются на расчетный счет Благотворительного фонда поддержки социального развития Хайбуллинского района:

ОГРН 1080200001804

ИНН 0248006174

КПП 024801001

Р/с 40703810462330000003 в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа

к/с 30101810200000000934

БИК 048073934

Наименование платежа: благотворительная помощь семье Потякиных