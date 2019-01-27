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Роспотребнадзор о массовом отравлении школьников в Уфе: у всех больных выявлен норовирус

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 янв 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Роспотребнадзор Башкирии назвал точный диагноз госпитализированных в Уфе участников регионального этапа всероссийской школьной олимпиады по биологии.

«У всех 13 больных выявлена норовирусная инфекция. Эпидемиологическое расследование в ресторане гостиничного комплекса «Амакс Турист-отель» продолжается», — говорится в сообщение ведомства.

В рамках эпидрасследования для лабораторных исследований отобраны пробы готовых блюд, пробы воды водопроводной и вода из кулера. Обследованы все работники пищеблока. Также Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана гостиничного комплекса «Амакс» Турист-отель ООО «Ассорти». Материалы дела направлены в суд.

Как информировало агентство «Башинформ», по состоянию на утро 24 января число детей, доставленных в инфекционную клиническую больницу №4 с подозрением на кишечную инфекцию, возросло до 12. Также с тошнотой и рвотой госпитализирован один преподаватель. Все они в состоянии средней тяжести, стабильные. Школьники вместе с преподавателями — всего 186 человек — приехали в столицу Башкирии для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады по биологии и проживали в отеле «Амакс Турист». Сейчас там остаются 109 человек, 64 ученика уехали домой.

Справка.

Существует несколько разновидностей вирусов, которые способны вызывать у человека кишечную инфекцию. Одним из таких вирусов является нововирус. Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны: всего 10-100 частиц вируса достаточно для заражения человека. Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей.

Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 ч. после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около 8 недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.

Теги: роспотребнадзор, кишечная инфекция
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