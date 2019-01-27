Фото: Галина Бахшиева В ближайшие два дня в Башкирии сохранится морозная погода Фото: Галина Бахшиева

УФА, 27 янв 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ближайшие два дня в Башкирии сохранится морозная погода. По прогнозам Башгидрометцентра, сегодня днем, 27 января, температура воздуха по республике составит -14,-19, местами до -23 градусов. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый 5-10 м/с.

В понедельник , 28 января, в отдельных районах пройдет небольшой снег, возможна слабая метель. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью столбики термометров покажут -18,-23, местами до -28, днем -13,-18.

В последующие дни с поступлением более теплой воздушной массы температура воздуха начнет повышаться до значений выше среднемноголетних. Интенсивных снегопадов не ожидается.