Студентка из Уфы участвует в кастинге на роль ведущей для «Орла и Решки»

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УФА, 27 янв 2019. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студентка из Уфы Карина Исхакова решила попытать свое счастье на кастинге телеканала «Пятница» и побороться за вакантное место ведущей программы «Орел и Решка».

Она уже сняла

видеоролик про родную республику и город.

В беседе с журналистом агентства «Башинформ», Карина призналась, что она творческий человек, обожает читать книги, ее вдохновляют музыка, фильмы, люди.

«С детства я занималась в разных кружках. Это были танцы, театральные студии, плавание, вокал и даже карате, — поделилась девушка. — В конкурсе такого формата участвую впервые. Моя мечта — жить полноценной творческой жизнью, радовать людей, зарабатывать деньги с удовольствием, чтобы работа душу грела и позволяла самореализовываться. А «Орел и решка» — единственная программа, которую я могу посмотреть по телевизору».

Участвовать в кастинге Карине предложили друзья.

«Они начали мне отправлять сообщения, что «Пятница» проводит конкурс. Участвуй, у тебя получится, — писали они. И я решила попробовать. Ролик я начала снимать 10 января. Было несколько локаций: гора Иремель, уфимский ипподром, телецентр, парк «Ак-Йорт». Монтировала все сама, много раз переделывала готовый ролик, так как казалось, что получилось то слишком скучно,то чересчур весело. Не хотела, чтобы продюсеры подумали, что отношусь к этому легкомысленно. В итоге очень критичный взгляд папы помог мне соблюсти золотую середину, и я выложила видео. Меня очень многие поддерживают, и я каждому безумно за это благодарна. Я хочу стать ведущей самого популярного в России трэвэл-шоу, в голове множество идей, и я готова усердно работать и стараться для этого».

По правилам кастинга участники записывают короткое двухминутное видео о своем родном городе, где рассказывают, что в нем хорошего и почему стоит его посетить.