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В Уфе эвакуируют мешающие уборке снега автомобили

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Советского района Уфы

В Уфе эвакуируют мешающие уборке снега автомобили Фото: администрация Советского района Уфы

УФА, 26 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

На уфимских дорогах продолжается ликвидация последствий непогоды, которая обрушилась на регион в этот четверг. Коммунальные службы работают в усиленном режиме по очистке и вывозу снега. Осложнения в работе вызывает брошенный горожанами личный транспорт. В столичной администрации предупреждают водителей, что при нарушении правил парковки, в целях очистки дорожного полотна, вызывают эвакуаторы.Сегодня совместно с сотрудниками ГИБДД на улицах Советского района было эвакуировано несколько машин вблизи остановки «Округ Галле», по улицам Н. Дмитриева.

Автомобили — «подснежники» мешают проезду, занимая парковочные метры, порой очень необходимые сознательным автолюбителям. Такие машины затрудняют движение спецтехники, призванной на уборку улиц и дворов от снега.

Для наиболее тщательной очистки от снега и наледи дорожного полотна коммунальные службы усиливают работу в ночное время, так как днем плотный транспортный поток мешает проезду снегоуборочной техники.

Теги: транспорт, авто, дороги
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