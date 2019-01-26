УФА, 26 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В квитанциях ЖКХ появится еще одна новая строка — за страховку жилья. Она обойдется гражданам в 150 рублей в месяц. В полис включат не только риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и самые распространенные бытовые катаклизмы, например, пожар. Как уточняется в «Российской газете», пункт о страховке не будет обязательным, то есть граждане будут вправе сами решать: оплачивать ее или нет.

Ущерб пострадавшим будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте — ее утверждает Минстрой России. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом 2019 года. Он предполагает, что страховые программы разработают и утвердят регионы, но для более полного возмещения ущерба гражданам будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Объем ответственности последних пока заложен на уровне 300-500 тысяч рублей.

«Эти суммы будут актуальны на первом этапе. В дальнейшем мы планируем их увеличить», — сказала заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Вера Балакирева.

Те, кто жилье не застраховал, смогут рассчитывать только на помощь государства.

Регионы смогут в рамках своих программ предусматривать льготы для малоимущих по оплате стоимости страховки для защиты жилья от ЧС.

Всероссийский союз страховщиков в формате внутреннего стандарта разработает и утвердит единые правила страхования жилья. Человек сможет сразу определить для себя, на какую сумму предполагается застраховать его жилье, сколько в случае ЧС заплатит страховая компания, сколько будет доплачивать субъект.

«Если речь идет о чрезвычайной ситуации (критерии ЧС определены специальным постановлением правительства номер 304), домой к гражданину придет специальная комиссия и зафиксирует повреждения, — уточнил директор департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский. — Если это индивидуальный случай — произошел пожар или затопление, — он должен будет обратиться в местные органы власти, а затем — в страховую компанию, где получит возмещение, рассчитанное по единой методике, утвержденной постановлением правительства».

В рамках нового закона идет создание автоматизированной информационной системы по страхованию жилья. Ее оператором будет Всероссийский союз страховщиков. В системе будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения.