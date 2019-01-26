Константин Толкачев переизбран секретарем регионального отделения «Единой России»

УФА, 26 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев сегодня вновь избран секретарем регионального отделения «Единой России». За его кандидатуру проголосовало 168 делегатов региональной партийной конференции из 213. Вторым кандидатом на пост секретаря был избран заместитель секретаря регионального отделения партии, директор учебно-методического центра «Эдвис» Эдуард Саитбатталов.

На своей конференции «единороссы» также избрали новый состав политсовета регионального отделения и его президиума.