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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Аэрофлот отменил на ближайшие дни более 130 рейсов из-за непогоды

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 янв 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Авиакомпания Аэрофлот 26-27 января отменила более 130 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании.

26 января будет отменено 68 рейсов и 27 января еще 63 авиарейса. Отменены в том числе и рейсы SU1260, SU1258 из Шереметьево в Уфу и SU1233, SU1259 из Уфы в Шереметьево. Некоторые рейсы отправятся с опозданием.

Также отменяются рейсы из Москвы в Лондон, Стамбул, Бухарест, Рим, Милан, Хельсинки, Таллин и обратно, а также в ряд других европейских и российских городов.

Кроме того, время еще 171 рейса будет изменено на более позднее, в частности, будет отложено 75 рейсов 26 января и 96 рейсов 27 января.

В авиакомпании отметили, что оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию обеспечиваются всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота.

Теги: непогода, аэрофлот
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