В Уфе сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по детским автокреслам

УФА, 25 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по детским автокреслам. На парковке у школы на Цыганской поляне они осмотрели салоны нескольких десятков автомобилей. Рейд по проверке детских автокресел специально устроили рано утром — в это время родители везут детей в школу, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Что будет в случае аварии с непристёгнутым ребёнком, наглядно показали в центре испытаний автокресел.

Сила удара, как при скорости в 50 километров в час, ремни разорваны в клочья. У манекена несовместимые с жизнью травмы — грудной клетки и внутренних органов.

«Мы видим, глина сильно помялась. Это означает, что внутренние органы ребенка пострадали после испытания», — комментирует инженер-исследователь Сергей Масленников.

Ежегодно в такой ситуации оказываются около тысячи реальных детей. Их родители сэкономили на самом дорогом. Так что, когда в семействе Ахуновых случилось пополнение, — родился внук, к выбору автокресла подошли основательно. Ребенка намерены перевозить по всем правилам.

Размер штрафа за нарушение правил перевозки — 3 тысячи рублей. Для одних водителей подобная мера — хорошая мотивация для покупки автомобильного кресла, других даже штрафы не пугают.

«Рабочий день у нас начинается с утра около школ, около детских садов. Практику ввели, потому что сами видите, что родители живут рядом и не пристегивают своих детей, не используют детские удерживающие устройства», — сообщил начальник отделения по пропаганде ГИБДД УМВД по Уфе Ильдар Ихсанов.

Эксперты напоминают, что покупать следует именно автомобильные кресла. Замена их дешевыми бескаркасными аналогами может обойтись в итоге слишком дорого.

Штраф, как полагают сотрудники ГИБДД, для водителей все же не наказание, а руководство к действию — обратить внимание на безопасность своего малыша. Ведь количество аварий, в которых гибнут или калечатся дети, ежегодно исчисляется десятками. И только от взрослых зависит, в каком кресле будет кататься их ребенок – инвалидном или автомобильном.