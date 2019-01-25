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В Уфе назначили нового начальника ГИБДД

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе назначили нового начальника государственный инспекции безопасности дорожного движения.

С 26 декабря 2018 года на должность начальника Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе назначен майор полиции Олег Юрьевич Ющенко.

Напомним, предыдущий руководитель Ильнур Садыков перешел на должность начальника тыла Управления МВД России по Уфе.

Теги: назначения, ГИБДД
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