В Уфе назначили нового начальника ГИБДД
УФА, 25 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе назначили нового начальника государственный инспекции безопасности дорожного движения.
С 26 декабря 2018 года на должность начальника Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе назначен майор полиции Олег Юрьевич Ющенко.
Напомним, предыдущий руководитель Ильнур Садыков перешел на должность начальника тыла Управления МВД России по Уфе.
В Уфе из-за холода временно закроют мост через Белую
В квитанциях ЖКХ появится еще одна новая строка - за страховку жилья
Полицейские Башкирии раскрыли более 30 тысяч преступлений за год
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи